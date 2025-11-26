https://ria.ru/20251126/balet-2057797709.html
Стало известно расписание балетов "Щелкунчик" в Большом театре
Большой театр 30 и 31 декабря покажет по два представления балета "Щелкунчик", вечернее представление 31 декабря начнется в 18.00, выяснило РИА Новости, изучив...
https://ria.ru/20251126/bilety-2057658432.html
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Большой театр 30 и 31 декабря покажет по два представления балета "Щелкунчик", вечернее представление 31 декабря начнется в 18.00, выяснило РИА Новости, изучив афишу театра.
Ранее Большой театр
сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. Билеты не будут продаваться в кассах, часть билетов, как и в прошлом году, будет продаваться через аукцион.
Как выяснило РИА Новости, 30 декабря Большой театр покажет два представления "Щелкунчика". Утренний спектакль начнется в 12.00, вечерний - в 19.00.
Утренний спектакль 31 декабря также начнется в 12.00. Вечерний запланирован на 18.00.
Составы исполнителей декабрьских представления балета "Щелкунчик" пока не опубликованы.