Культура
 
17:53 26.11.2025
2025
большой театр
Культура, Большой театр
Стало известно расписание балетов "Щелкунчик" в Большом театре

Большой театр анонсировал расписание балетов "Щелкунчик" 30 и 31 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра России. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Большой театр 30 и 31 декабря покажет по два представления балета "Щелкунчик", вечернее представление 31 декабря начнется в 18.00, выяснило РИА Новости, изучив афишу театра.
Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. Билеты не будут продаваться в кассах, часть билетов, как и в прошлом году, будет продаваться через аукцион.
Как выяснило РИА Новости, 30 декабря Большой театр покажет два представления "Щелкунчика". Утренний спектакль начнется в 12.00, вечерний - в 19.00.
Утренний спектакль 31 декабря также начнется в 12.00. Вечерний запланирован на 18.00.
Составы исполнителей декабрьских представления балета "Щелкунчик" пока не опубликованы.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Часть билетов на "Щелкунчик" в Большом театре продадут через аукцион
Вчера, 12:14
 
