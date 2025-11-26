Стало известно расписание балетов "Щелкунчик" в Большом театре

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Большой театр 30 и 31 декабря покажет по два представления балета "Щелкунчик", вечернее представление 31 декабря начнется в 18.00, выяснило РИА Новости, изучив афишу театра.

Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. Билеты не будут продаваться в кассах, часть билетов, как и в прошлом году, будет продаваться через аукцион.

Как выяснило РИА Новости, 30 декабря Большой театр покажет два представления "Щелкунчика". Утренний спектакль начнется в 12.00, вечерний - в 19.00.

Утренний спектакль 31 декабря также начнется в 12.00. Вечерний запланирован на 18.00.