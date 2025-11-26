Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели их эффективности.

Инициатором закона выступило правительство РФ , изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения".

Документом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России.

Кроме того, данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.

Документ направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение, говорится в сопроводительных материалах. Реализация положений, предусмотренных законом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.