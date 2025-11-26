Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах - РИА Новости, 26.11.2025
11:28 26.11.2025
Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах
Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах - РИА Новости, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах
Сенаторы одобрили закон, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели их эффективности. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:28:00+03:00
2025-11-26T11:28:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
россия
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ

Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается ввести контроль качества обучения в автошколах и установить показатели их эффективности.
Инициатором закона выступило правительство РФ, изменения вносятся в закон "О безопасности дорожного движения".
Документом предлагается разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, наделив соответствующими полномочиями МВД России.
Кроме того, данные о качестве подготовки в автошколах планируется размещать в интернете, что позволит гражданам учитывать их при выборе учебного заведения.
Документ направлен на повышение качества подготовки водителей и усиление контроля за образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение, говорится в сопроводительных материалах. Реализация положений, предусмотренных законом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
