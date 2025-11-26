Рейтинг@Mail.ru
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:43 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/artyukhov-2057845386.html
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых - РИА Новости, 26.11.2025
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на V Конгрессе молодых ученых представил опыт изучения вечной мерзлоты в регионе, где главной задачей является поддержка... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T21:43:00+03:00
2025-11-26T21:43:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951295473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf599e5ff661dd3b1c5abdf0bdc6efc8.jpg
https://ria.ru/20251124/salekhard-2057181884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951295473_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_276c7943b913cbbf5391121955c251fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых

Артюхов на Конгрессе молодых ученых представил опыт изучения мерзлоты на Ямале

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на V Конгрессе молодых ученых представил опыт изучения вечной мерзлоты в регионе, где главной задачей является поддержка разработок новых технологий, сообщает правительство округа.
"Губернатор Ямала принял участие в пленарном заседании "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего" в рамках V Конгресса молодых ученых (на федеральной территории "Сириус" – ред.)… Основная тема, над которой работает ямальское научное сообщество – изменение состояния вечной мерзлоты", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, более 90% территории Ямала занимает вечная мерзлота. Её деградация оказывает серьезное влияние на срок службы зданий, качество дорог и эксплуатацию месторождений. Потенциальный ущерб может достигать триллионов рублей, поэтому основным инструментом борьбы с угрозами, вызванными изменением состояния мерзлоты, являются наука и технологии.
"Основное направление нашего внимания – мерзлота. Мы понимаем, что ее изменение – это угроза мирового масштаба. На Ямале в зоне вечной мерзлоты построены мощнейшие производственные комплексы и наши города. Крайне важно найти ответы на вопрос, как реагировать на эти изменения. Для этого мы не только консолидируем усилия ямальских ученых, изучающих мерзлоту, но и поддерживаем студенческие исследовательские работы, выделяем гранты на разработку прикладных решений в этой сфере. Привлекаем сильнейшие умы и достойной оплатой труда – она в два раза превышает среднюю по региону", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Для системного решения проблемы в округе принят региональный закон о мерзлоте, а на базе Научного центра изучения Арктики создаются новые лаборатории. Уже открыты лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности, комплексная грунтовая лаборатория в Салехарде, а дорожная лаборатория переедет в новое здание в Новом Уренгое. С 2018 года в округе функционирует региональная сеть мониторинга состояния мерзлоты, данные с которых доступны ученым и балансодержателям объектов.
Отдельное внимание уделено привлечению молодых ученых. В рамках поддержки для молодых специалистов действует грант на проезд, проживание и питание на сумму до 200 тысяч рублей в год на срок до трех лет. С 2023 года действует губернаторская премия для специалистов в области мерзлотоведения и строительства, реализуются и другие меры. Также Ямал активно сотрудничает с вузами, инициируя программы подготовки специалистов, уточняют в правительстве региона.
Инженер за работой на строительном объекте - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году
24 ноября, 16:14
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала