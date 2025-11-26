Опыт изучения мерзлоты на Ямале представили на Конгрессе молодых ученых

САЛЕХАРД, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на V Конгрессе молодых ученых представил опыт изучения вечной мерзлоты в регионе, где главной задачей является поддержка разработок новых технологий, сообщает правительство округа.

"Губернатор Ямала принял участие в пленарном заседании "Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего" в рамках V Конгресса молодых ученых (на федеральной территории "Сириус" – ред.)… Основная тема, над которой работает ямальское научное сообщество – изменение состояния вечной мерзлоты", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, более 90% территории Ямала занимает вечная мерзлота. Её деградация оказывает серьезное влияние на срок службы зданий, качество дорог и эксплуатацию месторождений. Потенциальный ущерб может достигать триллионов рублей, поэтому основным инструментом борьбы с угрозами, вызванными изменением состояния мерзлоты, являются наука и технологии.

"Основное направление нашего внимания – мерзлота. Мы понимаем, что ее изменение – это угроза мирового масштаба. На Ямале в зоне вечной мерзлоты построены мощнейшие производственные комплексы и наши города. Крайне важно найти ответы на вопрос, как реагировать на эти изменения. Для этого мы не только консолидируем усилия ямальских ученых, изучающих мерзлоту, но и поддерживаем студенческие исследовательские работы, выделяем гранты на разработку прикладных решений в этой сфере. Привлекаем сильнейшие умы и достойной оплатой труда – она в два раза превышает среднюю по региону", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

Для системного решения проблемы в округе принят региональный закон о мерзлоте, а на базе Научного центра изучения Арктики создаются новые лаборатории. Уже открыты лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности, комплексная грунтовая лаборатория в Салехарде, а дорожная лаборатория переедет в новое здание в Новом Уренгое. С 2018 года в округе функционирует региональная сеть мониторинга состояния мерзлоты, данные с которых доступны ученым и балансодержателям объектов.