Рейтинг@Mail.ru
Россия вышла из соглашения с Евроарктическим регионом по реагированию на ЧС - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 26.11.2025 (обновлено: 15:47 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/arktika-2057748038.html
Россия вышла из соглашения с Евроарктическим регионом по реагированию на ЧС
Россия вышла из соглашения с Евроарктическим регионом по реагированию на ЧС - РИА Новости, 26.11.2025
Россия вышла из соглашения с Евроарктическим регионом по реагированию на ЧС
Россия вышла из соглашения со странами-членами Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:46:00+03:00
2025-11-26T15:47:00+03:00
в мире
россия
москва
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033648163_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_851ace669b22da5d6f8189bad51b41e1.jpg
https://ria.ru/20250418/soglashenie-2012200890.html
россия
москва
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033648163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5611803be8de036d5572f97bf848282c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, арктика
В мире, Россия, Москва, Арктика
Россия вышла из соглашения с Евроарктическим регионом по реагированию на ЧС

РФ вышла из соглашения со странами Евроарктического региона по предупреждению ЧС

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБелый медведь в Арктике
Белый медведь в Арктике - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Белый медведь в Арктике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия вышла из соглашения со странами-членами Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Шестнадцатого ноября 2025 года прекращено действие соглашения между правительствами государств-членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, подписанного в Москве 11 декабря 2008 года, в отношениях между Российской Федерацией и другими участниками соглашения", - говорится в сообщении МИД.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Россия денонсировала соглашение с тремя странами по Баренцевому региону
18 апреля, 21:42
 
В миреРоссияМоскваАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала