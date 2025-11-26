Анохин: среднюю школу в Дорогобуже отремонтируют с помощью ПАО "Дорогобуж"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ремонт Дорогобужской средней школы №2 имени кавалера ордена Мужества Вячеслава Шашина будет проведен при поддержке компании ПАО "Дорогобуж", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Соответствующее соглашение Анохин подписал в среду с генеральным директором компании Владимиром Куницким.
"Наша цель — создать безопасную и функциональную среду, в которой детям будет комфортно учиться, а педагогам — работать. После модернизации школа №2 станет современным образовательным центром. Проект предусматривает капитальный ремонт здания, обновление инженерных сетей и учебных кабинетов, благоустройство территории", - отметил губернатор.
Анохин напомнил, что за несколько лет совместно с ПАО "Дорогобуж" был реализован ряд проектов в Дорогобужском муниципальном округе. В частности, проведен капремонт центральной районной больницы, детского оздоровительного лагеря "Ласточка" и Верхнеднепровского технологического техникума, открыт новый ФОК и благоустроен сквер для местных жителей. Развитие социальной инфраструктуры совместно с предприятием будет продолжено.