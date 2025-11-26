ЕК подготовила юридическое обоснование для использования российских активов

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия подготовила "юридическое обоснование" для использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

« "На последнем заседании Европейского совета мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этому вопросу мы, Еврокомиссия , представили документ с вариантами, в том числе предусматривающий сценарий, касающийся замороженных российских активов. Следующий шаг — представление Еврокомиссией юридического текста", — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что для Еврокомиссии нет сценариев, при которых этот счет оплатят исключительно европейские налогоплательщики.

В середине ноября глава ЕК заявляла, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов. Всего ЕС обязался перевести Украине до конца года около 18 миллиардов евро.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии , что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.