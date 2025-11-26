Рейтинг@Mail.ru
ЕК подготовила юридическое обоснование для использования российских активов - РИА Новости, 26.11.2025
16:49 26.11.2025 (обновлено: 17:52 26.11.2025)
ЕК подготовила юридическое обоснование для использования российских активов
ЕК подготовила юридическое обоснование для использования российских активов
Еврокомиссия подготовила "юридическое обоснование" для использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву, заявила глава ЕК Урсула фон... РИА Новости, 26.11.2025
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
в мире
украина
еврокомиссия
россия
украина
россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, в мире, украина, еврокомиссия
Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, В мире, Украина, Еврокомиссия

ЕК подготовила юридическое обоснование для использования российских активов

© Getty Images / picture alliance/Philipp von DitfurthГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента. 26 ноября 2025
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского парламента. 26 ноября 2025
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия подготовила "юридическое обоснование" для использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«
"На последнем заседании Европейского совета мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этому вопросу мы, Еврокомиссия, представили документ с вариантами, в том числе предусматривающий сценарий, касающийся замороженных российских активов. Следующий шаг — представление Еврокомиссией юридического текста", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
Фон дер Ляйен добавила, что для Еврокомиссии нет сценариев, при которых этот счет оплатят исключительно европейские налогоплательщики.

В середине ноября глава ЕК заявляла, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов. Всего ЕС обязался перевести Украине до конца года около 18 миллиардов евро.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00
 
РоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзВ миреУкраинаЕврокомиссия
 
 
