ЕК подготовила юридическое обоснование для использования российских активов

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия подготовила "юридическое обоснование" для использования замороженных российских активов как основы для кредита Киеву, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«
"На последнем заседании Европейского совета мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этому вопросу мы, Еврокомиссия, представили документ с вариантами, в том числе предусматривающий сценарий, касающийся замороженных российских активов. Следующий шаг — представление Еврокомиссией юридического текста", — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что для Еврокомиссии нет сценариев, при которых этот счет оплатят исключительно европейские налогоплательщики.
В середине ноября глава ЕК заявляла, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов. Всего ЕС обязался перевести Украине до конца года около 18 миллиардов евро.
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00