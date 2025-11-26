Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России, заявил Франкен

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Брюссель смог склонить на свою сторону Рим в вопросе использования российских активов, заявил глава Минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен.

"Мое послание: Бельгия не будет их (замороженные средства. — Прим. ред.) изымать и передавать Украине без европейских гарантий против судебных исков и обязательств по возврату средств. Мы продолжаем поддерживать Украину, но в этом досье мы не позволим себя склонить. Слишком много подводных камней. Теперь это понимают и в Италии", — написал он в соцсети X по итогам визита в Рим.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль Евросоюз перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.