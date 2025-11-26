"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" на своем льду одержал победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (6-я минута), Игорь Гераськин (27), Павел Шэн (42) и Никита Тертышный (44). У "Амура" голом отметился Иван Мищенко (19).

"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в очных противостояниях в нынешнем сезоне и вышел вперед по личным встречам - 2-1.

"Адмирал", набрав 28 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Амур" (28) располагается на одну позицию выше.