"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" на своем льду одержал победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (6-я минута), Игорь Гераськин (27), Павел Шэн (42) и Никита Тертышный (44). У "Амура" голом отметился Иван Мищенко (19).
