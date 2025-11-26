Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в нынешнем сезоне КХЛ
Хоккей
 
14:54 26.11.2025
"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в нынешнем сезоне КХЛ
"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в нынешнем сезоне КХЛ
Владивостокский "Адмирал" на своем льду одержал победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.11.2025
владивосток
спорт, владивосток, либор шулак, игорь гераськин, никита тертышный, амур, адмирал, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владивосток, Либор Шулак, Игорь Гераськин, Никита Тертышный, Амур, Адмирал, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" на своем льду одержал победу над хабаровским "Амуром" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (6-я минута), Игорь Гераськин (27), Павел Шэн (42) и Никита Тертышный (44). У "Амура" голом отметился Иван Мищенко (19).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 ноября 2025 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
4 : 1
Амур
05:55 • Либор Сулак
26:41 • Игорь Гераськин
(Аркадий Шестаков, Дмитрий Дерябин)
41:37 • Павел Шэн
43:13 • Никита Тертышный
(Александр Шепелев, Kyle Olson)
18:17 • Иван Мищенко
(Евгений Свечников, Ярослав Лихачев)
"Адмирал" второй раз подряд обыграл "Амур" в очных противостояниях в нынешнем сезоне и вышел вперед по личным встречам - 2-1.
"Адмирал", набрав 28 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где "Амур" (28) располагается на одну позицию выше.
В следующем матче "Адмирал" 30 ноября примет минское "Динамо", а "Амур" в этот же день сыграет на своем льду с "Сочи".
Олимпийский чемпион Зубов вошел в тренерский штаб "Трактора"
26 ноября, 09:09
 
Хоккей Спорт Владивосток Либор Шулак Игорь Гераськин Никита Тертышный Амур Адмирал ХК Динамо (Москва) КХЛ 2025-2026
 
