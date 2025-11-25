Рейтинг@Mail.ru
Цены на золото сохранятся в $4000-4500 за унцию, говорится в докладе - РИА Новости, 25.11.2025
01:44 25.11.2025
Цены на золото сохранятся в $4000-4500 за унцию, говорится в докладе
Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на... РИА Новости, 25.11.2025
экономика, сша
Экономика, США
Цены на золото сохранятся в $4000-4500 за унцию, говорится в докладе

"Росконгресс": цены на золото сохранятся в пределах $4000‑4500 за унцию

Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за тройскую унцию, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости.
"При сохранении неопределенности в геополитике и торговле, а также при опасениях по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, спрос на защитные активы в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за унцию", - сказано в документе.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия увеличила импорт золота из Казахстана
19 ноября, 02:27
Ралли последних лет обусловлено возросшим инвестиционным спросом на защитные активы на фоне геополитической напряженности, торговых войн, а также ослабления доллара, ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США и опасений относительно коррекции фондового рынка.
Важным фактором для рынка остается спрос со стороны центральных банков, особенно развивающихся стран. Заморозка российских активов на Западе в 2022 году и усиление санкционного давления продемонстрировали, что доллар может использоваться в качестве "финансового оружия". Это побудило государства диверсифицировать свои резервы, сокращая долю долларовых активов, и центробанки стали покупать рекордные объемы золота.
Тарифные войны и деглобализация мировой торговли также означают, что странам не нужно держать так много долларов, как прежде. Кроме того, диверсификация резервов призвана защитить от снижения покупательной способности американской валюты на фоне опасений по поводу неустойчивости госдолга США, который в октябре установил новый рекорд, превысив 38 триллионов долларов.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
10 ноября, 16:26
 
