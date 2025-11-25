Цены на золото сохранятся в $4000-4500 за унцию, говорится в докладе

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за тройскую унцию, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости.
"При сохранении неопределенности в геополитике и торговле, а также при опасениях по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, спрос на защитные активы в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за унцию", - сказано в документе.
Ралли последних лет обусловлено возросшим инвестиционным спросом на защитные активы на фоне геополитической напряженности, торговых войн, а также ослабления доллара, ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США и опасений относительно коррекции фондового рынка.
Важным фактором для рынка остается спрос со стороны центральных банков, особенно развивающихся стран. Заморозка российских активов на Западе в 2022 году и усиление санкционного давления продемонстрировали, что доллар может использоваться в качестве "финансового оружия". Это побудило государства диверсифицировать свои резервы, сокращая долю долларовых активов, и центробанки стали покупать рекордные объемы золота.
Тарифные войны и деглобализация мировой торговли также означают, что странам не нужно держать так много долларов, как прежде. Кроме того, диверсификация резервов призвана защитить от снижения покупательной способности американской валюты на фоне опасений по поводу неустойчивости госдолга США, который в октябре установил новый рекорд, превысив 38 триллионов долларов.
