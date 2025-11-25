Цены на золото сохранятся в $4000-4500 за унцию, говорится в докладе

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Неопределенность в геополитике и опасения по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США, в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за тройскую унцию, говорится в докладе "Росконгресса" "Охота на золото: деглобализация и битва за сырьевую базу как факторы роста", с которым ознакомилось РИА Новости.

"При сохранении неопределенности в геополитике и торговле, а также при опасениях по поводу стагфляции и бюджетных показателей ряда стран, включая США , спрос на защитные активы в ближайшее время будет удерживать цены на золото в диапазоне 4000‑4500 долларов за унцию", - сказано в документе.

Ралли последних лет обусловлено возросшим инвестиционным спросом на защитные активы на фоне геополитической напряженности, торговых войн, а также ослабления доллара, ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы США и опасений относительно коррекции фондового рынка.

Важным фактором для рынка остается спрос со стороны центральных банков, особенно развивающихся стран. Заморозка российских активов на Западе в 2022 году и усиление санкционного давления продемонстрировали, что доллар может использоваться в качестве "финансового оружия". Это побудило государства диверсифицировать свои резервы, сокращая долю долларовых активов, и центробанки стали покупать рекордные объемы золота.