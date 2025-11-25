Покровская посетовала на отсутствие нормальной семейной жизни

"У меня просто не было нормальной жизни, ведь я постоянно жила на базе. Не было такого, что я пришла с работы, приготовила ужин семье, проверила домашнее задание у дочки, поговорила с мамой, сходила в кино с мужем. Я уезжала на сборы примерно на две недели, потом приезжала. За два дня нужно было решить столько бытовых проблем. С дочерью общение выглядело примерно так: "Почему ты не сделала это?", "Почему у тебя такие оценки?" Ну что-то я, конечно, делала. Затащу ее в одну, в другую секцию, когда она была маленькой. Но семьи как таковой не было. А человеку она необходима. Смотрю сейчас передачи об актерах. Они же лишают себя и семью многого. Не могу сказать, что это осознанная жертва. Может, это выбор Бога для тебя?" - сказала Покровская.