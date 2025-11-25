https://ria.ru/20251125/zhizn-2057354335.html
Покровская посетовала на отсутствие нормальной семейной жизни
Покровская посетовала на отсутствие нормальной семейной жизни
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в интервью РИА Новости рассказала, что из-за постоянной погруженности в работу у нее не было нормальной семейной жизни.
Покровская возглавляла сборную России по синхронному плаванию с 1998 по 2025 год. Российские синхронистки под ее руководством не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021).
"У меня просто не было нормальной жизни, ведь я постоянно жила на базе. Не было такого, что я пришла с работы, приготовила ужин семье, проверила домашнее задание у дочки, поговорила с мамой, сходила в кино с мужем. Я уезжала на сборы примерно на две недели, потом приезжала. За два дня нужно было решить столько бытовых проблем. С дочерью общение выглядело примерно так: "Почему ты не сделала это?", "Почему у тебя такие оценки?" Ну что-то я, конечно, делала. Затащу ее в одну, в другую секцию, когда она была маленькой. Но семьи как таковой не было. А человеку она необходима. Смотрю сейчас передачи об актерах. Они же лишают себя и семью многого. Не могу сказать, что это осознанная жертва. Может, это выбор Бога для тебя?" - сказала Покровская.
Покровская 10 ноября покинула пост главного тренера сборной и перешла на должность советника председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина. В качестве своей преемницы на посту главного тренера она представила семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.