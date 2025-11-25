Рейтинг@Mail.ru
Жамнов поделился мнением о подписании вратаря Георгиева
Хоккей
 
23:46 25.11.2025 (обновлено: 07:48 26.11.2025)
Жамнов поделился мнением о подписании вратаря Георгиева
Жамнов поделился мнением о подписании вратаря Георгиева - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Жамнов поделился мнением о подписании вратаря Георгиева
Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов назвал усилением для команды переход в стан "красно-белых" голкипера Александра Георгиева. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
спорт, александр георгиев, алексей жамнов, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Георгиев, Алексей Жамнов, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Жамнов поделился мнением о подписании вратаря Георгиева

Жамнов заявил, что вратарь Георгиев станет усилением для "Спартака"

Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев
Вратарь Колорадо Александр Георгиев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Колорадо Эвеланш"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов назвал усилением для команды переход в стан "красно-белых" голкипера Александра Георгиева.
"Спартак" во вторник объявил о подписании двухлетнего контракта с Георгиевым.
«
"Это помощь и усиление для нас, с этим согласятся все. Я его немного знаю, пересекался с ним во время работы в сборной России. У нас нормальные отношения. Он уже начал тренироваться с командой. Как только он будет готов играть, тогда и состоится его дебют", - сказал Жамнов журналистам.
В ноябре Георгиев был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в НХЛ он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах лиги Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Жамнов заявил, что изменения в штабе "Спартака" произвело руководство
25 ноября, 23:43
 
Хоккей Спорт Александр Георгиев Алексей Жамнов ХК Спартак (Москва) КХЛ 2025-2026
 
