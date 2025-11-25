https://ria.ru/20251125/zhamnov-2057552581.html
Жамнов поделился мнением о подписании вратаря Георгиева
Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов назвал усилением для команды переход в стан "красно-белых" голкипера Александра Георгиева. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов назвал усилением для команды переход в стан "красно-белых" голкипера Александра Георгиева.
"Спартак" во вторник объявил о подписании двухлетнего контракта с Георгиевым.
"Это помощь и усиление для нас, с этим согласятся все. Я его немного знаю, пересекался с ним во время работы в сборной России. У нас нормальные отношения. Он уже начал тренироваться с командой. Как только он будет готов играть, тогда и состоится его дебют", - сказал Жамнов журналистам.
В ноябре Георгиев был выставлен клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз" на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.
Георгиеву 29 лет. Он перешел в "Баффало" в сентябре и провел за команду четыре предсезонных матча. По ходу прошлого сезона россиянин перешел в "Сан-Хосе Шаркс" из "Колорадо Эвеланш". Также в НХЛ он представлял "Нью-Йорк Рейнджерс". Суммарно в регулярных чемпионатах лиги Георгиев провел 303 встречи и одержал 151 победу. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата мира.