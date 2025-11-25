Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
13:51 25.11.2025 (обновлено: 19:16 26.11.2025)
Плющенко подал жалобу на мать Костылевой
Плющенко подал жалобу на мать Костылевой
Плющенко подал жалобу на мать Костылевой

Плющенко подал жалобу на мать Костылевой уполномоченному по правам ребенка

Фигуристка Елена Костылева. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери фигуристки Елены Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
"Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы", - написал Плющенко в своем Telegram-канале.
Сообщается, что жалоба на Костылеву также была подана в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее известная своими эмоциональными высказываниями Ирина Костылева обвинила Плющенко и его супругу продюсера Яну Рудковскую в похищении ее ребенка. Позднее Ирина от своего имени выпустила обращение, в котором сообщила, что у них с дочерью все хорошо. Плющенко назвал фейковой историю с видеообращениями матери его ученицы о якобы имевшем место похищении.
