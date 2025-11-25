Плющенко подал жалобу на мать Костылевой

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери фигуристки Елены Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
Плющенко утверждает, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом Плющенко заявил, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.
«
"Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы", - написал Плющенко в своем Telegram-канале.
Сообщается, что жалоба на Костылеву также была подана в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее известная своими эмоциональными высказываниями Ирина Костылева обвинила Плющенко и его супругу продюсера Яну Рудковскую в похищении ее ребенка. Позднее Ирина от своего имени выпустила обращение, в котором сообщила, что у них с дочерью все хорошо. Плющенко назвал фейковой историю с видеообращениями матери его ученицы о якобы имевшем место похищении.