Плющенко подал жалобу на мать Костылевой

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери фигуристки Елены Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.

Ранее известная своими эмоциональными высказываниями Ирина Костылева обвинила Плющенко и его супругу продюсера Яну Рудковскую в похищении ее ребенка. Позднее Ирина от своего имени выпустила обращение, в котором сообщила, что у них с дочерью все хорошо. Плющенко назвал фейковой историю с видеообращениями матери его ученицы о якобы имевшем место похищении.