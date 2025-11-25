Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишет Axios

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, Москва остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.