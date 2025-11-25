Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишет Axios - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 25.11.2025 (обновлено: 21:48 25.11.2025)
Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишет Axios
Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы согласовать условия по урегулированию на Украине, сообщает Axios со ссылкой на... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
андрей ермак
россия
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Россия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Вооруженные силы РФ
Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишет Axios

Axios: Зеленский может обсудить план по Украине с Трампом в четверг

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом 27 ноября, чтобы согласовать условия по урегулированию на Украине, сообщает Axios со ссылкой на руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака.
"Зеленский хочет встретиться с президентом Трампом как можно скорее, возможно, в День благодарения, чтобы завершить работу над совместным соглашением об условиях прекращения конфликта", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
24 ноября, 08:00
По словам Ермака, Зеленский хочет обсудить вопрос территориальных уступок с самим Трампом.

Хозяин Белого дома называл 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки. В субботу он предложил Зеленскому биться "до разрыва его маленького сердца", если тому не нравится инициатива США.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров также указывал на конец ноября как ожидаемую дату визита.
Ранее во вторник телеканал CBS передавал со ссылкой на американского чиновника, что Киев согласился с американским планом по урегулированию. Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что осталось "несколько деликатных, но преодолимых деталей", которые требуют проработки. При этом, по ее утверждению, в переговорах уже участвуют и Россия, и Украина.
По данным издания Politico, министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби собирался представить российской делегации сокращенный американский план из 19 пунктов. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эту информацию спекуляцией и слухами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по этому поводу.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": в Европе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:17

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, Москва остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
Вчера, 20:07
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВооруженные силы РФ
 
 
