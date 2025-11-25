Рейтинг@Mail.ru
Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе оспорила ее арест - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/zaschita-2057293608.html
Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе оспорила ее арест
Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе оспорила ее арест - РИА Новости, 25.11.2025
Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе оспорила ее арест
Жалоба защиты на арест женщины по делу об убийстве малолетнего сына поступила в Балашихинский городской суд Подмосковья, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T03:07:00+03:00
2025-11-25T03:07:00+03:00
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055704458_179:133:774:468_1920x0_80_0_0_d563b46f241a239ea51fdba0f85a3c1d.jpg
https://ria.ru/20251121/narkotiki-2056561448.html
https://ria.ru/20251118/zabajkale-2055868935.html
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055704458_127:103:836:635_1920x0_80_0_0_f04acd390b7bb90266a62dac41a84aef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе оспорила ее арест

Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе Цуцковой оспорила ее арест в суде

© Прокуратура Московской областиЖенщина, обвиняемая в убийстве своего малолетнего сына, во время избрания меры пресечения в суде
Женщина, обвиняемая в убийстве своего малолетнего сына, во время избрания меры пресечения в суде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Прокуратура Московской области
Женщина, обвиняемая в убийстве своего малолетнего сына, во время избрания меры пресечения в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жалоба защиты на арест женщины по делу об убийстве малолетнего сына поступила в Балашихинский городской суд Подмосковья, сообщили РИА Новости в инстанции.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде.
Медик в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В крови у сына фигуранта по делу об убийстве девушек не нашли наркотиков
21 ноября, 13:01
Ранее суд в Балашихе отправил в СИЗО 31-летнюю Елену Цуцкову до 16 января. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку жертвой преступления является ребенок.
Обвиняемая, предположительно, страдает шизофренией, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах.
В середине ноября в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Кроме того, после убийства было возбуждено дело о халатности должностных лиц, сообщали в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой женщины родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Забайкалье мужчину осудили за убийство сына из самодельного оружия
18 ноября, 23:50
 
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала