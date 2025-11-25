Защита обвиняемой в убийстве сына в Балашихе оспорила ее арест

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жалоба защиты на арест женщины по делу об убийстве малолетнего сына поступила в Балашихинский городской суд Подмосковья, сообщили РИА Новости в инстанции.
"В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - сказали в суде.
Ранее суд в Балашихе отправил в СИЗО 31-летнюю Елену Цуцкову до 16 января. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку жертвой преступления является ребенок.
Обвиняемая, предположительно, страдает шизофренией, сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах.
В середине ноября в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак, в котором был фрагмент тела несовершеннолетнего - предварительно, в возрасте от семи до 10 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Вечером того же дня главное следственное управление СК по Подмосковью сообщило, что в квартире в Балашихе было найдено обезглавленное тело мальчика. Утром в понедельник главк сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась, что убила ребенка, написав явку с повинной.
Кроме того, после убийства было возбуждено дело о халатности должностных лиц, сообщали в ГСУ СК России по Московской области. По данным следствия, должностными лицами не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой женщины родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.