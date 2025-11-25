Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о своем любимом фильме - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 25.11.2025 (обновлено: 22:26 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/zaharova-2057539672.html
Захарова рассказала о своем любимом фильме
Захарова рассказала о своем любимом фильме - РИА Новости, 25.11.2025
Захарова рассказала о своем любимом фильме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что один из двух ее любимых фильмов – картина режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:25:00+03:00
2025-11-25T22:26:00+03:00
россия
мария захарова
никита михалков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20251125/mid-2057530819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, никита михалков, общество
Россия, Мария Захарова, Никита Михалков, Общество
Захарова рассказала о своем любимом фильме

Захарова назвала Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" любимым фильмом

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что один из двух ее любимых фильмов – картина режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".
«
"Я очень люблю "Свой среди чужих, чужой среди своих". Мы так с Михалковым познакомились, это очень смешная история", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна".
По словам Захаровой, приблизительно в 2015 году она участвовала в круглом столе, где присутствовал Михалков. После завязавшейся на выступлении дискуссии режиссер подошел к ней познакомиться. В этот момент, вспоминает Захарова, она с трепетом рассказала ему о любви к кинополотну его авторства.
Спустя несколько часов после этого разговора, рассказала Захарова, Михалков позвонил ей, спросив о втором ее любимом фильме. Услышав ответ "Прогулка", режиссер согласился, назвав его хорошим произведением, добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова рассказала об увлечении составлением букетов
Вчера, 21:18
 
РоссияМария ЗахароваНикита МихалковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала