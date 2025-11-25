https://ria.ru/20251125/zaharova-2057539672.html
Захарова рассказала о своем любимом фильме
Захарова рассказала о своем любимом фильме - РИА Новости, 25.11.2025
Захарова рассказала о своем любимом фильме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что один из двух ее любимых фильмов – картина режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих,... РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что один из двух ее любимых фильмов – картина режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".
"Я очень люблю "Свой среди чужих, чужой среди своих". Мы так с Михалковым познакомились, это очень смешная история", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна".
По словам Захаровой
, приблизительно в 2015 году она участвовала в круглом столе, где присутствовал Михалков
. После завязавшейся на выступлении дискуссии режиссер подошел к ней познакомиться. В этот момент, вспоминает Захарова, она с трепетом рассказала ему о любви к кинополотну его авторства.
Спустя несколько часов после этого разговора, рассказала Захарова, Михалков позвонил ей, спросив о втором ее любимом фильме. Услышав ответ "Прогулка", режиссер согласился, назвав его хорошим произведением, добавила она.