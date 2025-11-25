https://ria.ru/20251125/zaharova-2057531704.html
Захарова рассказала, в чем заключается счастье
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Счастье заключается в любви, когда человек может отдавать ее в намного больших количествах, чем потреблять, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Любовь… Как состояние души, когда ты понимаешь, что ты ее можешь отдавать в намного больших количествах, чем потреблять", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна", говоря о том, в чем заключается счастье в жизни.
отметила, что не использует в жизни метод "кнута и пряника", хоть данное выражение и периодически применяют на дипломатической службе.
"Для дипломатии это выражение часто употребляется исключительно вот в совокупности факторов. Как сочетание тех моментов, которое должно привести к разрешению какой-то проблемы. В своей жизни я, честно говоря, другие использую методы", - подчеркнула она.
Захарова также отметила, что корнем всех бед часто становится безразличие. Она подчеркнула, что человек может и должен активно и ответственно участвовать в жизни социума, в котором находится, даже если речь идет о неработающей лампочке в подъезде.
"Ты можешь и должен снимать видео, снимать фотографии, направлять их на соответствующий портал с указанием, какая есть проблема", - добавила Захарова.