Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, в чем заключается счастье - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 25.11.2025 (обновлено: 21:39 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/zaharova-2057531704.html
Захарова рассказала, в чем заключается счастье
Захарова рассказала, в чем заключается счастье - РИА Новости, 25.11.2025
Захарова рассказала, в чем заключается счастье
Счастье заключается в любви, когда человек может отдавать ее в намного больших количествах, чем потреблять, считает официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T21:27:00+03:00
2025-11-25T21:39:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20250911/zaharova-2041277289.html
https://ria.ru/20251125/politika-2057527818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, общество
В мире, Россия, Мария Захарова, Общество
Захарова рассказала, в чем заключается счастье

Захарова считает, что счастье заключается в любви

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Счастье заключается в любви, когда человек может отдавать ее в намного больших количествах, чем потреблять, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Любовь… Как состояние души, когда ты понимаешь, что ты ее можешь отдавать в намного больших количествах, чем потреблять", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна", говоря о том, в чем заключается счастье в жизни.

Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Захарова прослезилась, говоря о семье
11 сентября, 18:18
При этом, отвечая на вопрос ведущей, Захарова отметила, что не использует в жизни метод "кнута и пряника", хоть данное выражение и периодически применяют на дипломатической службе.
«
"Для дипломатии это выражение часто употребляется исключительно вот в совокупности факторов. Как сочетание тех моментов, которое должно привести к разрешению какой-то проблемы. В своей жизни я, честно говоря, другие использую методы", - подчеркнула она.
Захарова также отметила, что корнем всех бед часто становится безразличие. Она подчеркнула, что человек может и должен активно и ответственно участвовать в жизни социума, в котором находится, даже если речь идет о неработающей лампочке в подъезде.
"Ты можешь и должен снимать видео, снимать фотографии, направлять их на соответствующий портал с указанием, какая есть проблема", - добавила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова рассказала о своем идеальном выходном
Вчера, 20:57
 
В миреРоссияМария ЗахароваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала