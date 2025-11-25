Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, за что любит китайскую кухню
20:43 25.11.2025
Захарова рассказала, за что любит китайскую кухню
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что любит китайскую кухню с ее обилием блюд и отличным от Запада отношением к еде. РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что любит китайскую кухню с ее обилием блюд и отличным от Запада отношением к еде.
"Я люблю китайскую кухню, ничего не могу сказать… Мне нравится принцип, что ты ешь не просто целое блюдо, какое-то одно тебе приносят, а у тебя много разных, из которых ты можешь что-то выбрать, что-то попробовать, скомбинировать и так далее", - сказала она в эфире радио "Милицейская волна".

В то же время в западной кухне к еде иное отношение, особенно к тем моментам, когда не удается "одолеть" всю приготовленную порцию, а персонал заведения начинает искать в этом подвох, отметила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде
20 сентября, 19:46
 
