https://ria.ru/20251125/zaharova-2057526623.html
Захарова рассказала, за что любит китайскую кухню
Захарова рассказала, за что любит китайскую кухню - РИА Новости, 25.11.2025
Захарова рассказала, за что любит китайскую кухню
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что любит китайскую кухню с ее обилием блюд и отличным от Запада отношением к еде. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T20:43:00+03:00
2025-11-25T20:43:00+03:00
2025-11-25T20:44:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
общество
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
https://ria.ru/20250920/zaharova-2043231924.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, общество, китай
В мире, Россия, Мария Захарова, Общество, Китай
Захарова рассказала, за что любит китайскую кухню
Захарова призналась, что любит китайскую кухню с ее обилием блюд