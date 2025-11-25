Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 25.11.2025
Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 225 военных и 6 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действий «Юга» за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 225 военных и 6 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 225 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаКраматорскСеверскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
