Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 225 военных и 6 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:40:00+03:00
2025-11-25T12:40:00+03:00
2025-11-25T12:40:00+03:00
Группировка "Юг" уничтожила за сутки более 225 боевиков ВСУ
