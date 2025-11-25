Рейтинг@Mail.ru
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/yazyk-2057292641.html
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык - РИА Новости, 25.11.2025
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык
Русский язык в силу его сложности можно выучить "с нуля" за пять лет регулярных занятий, этого уровня иностранцу будет достаточно, чтобы жить, учиться и... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T02:48:00+03:00
2025-11-25T02:48:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599423789_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3421c34e2ab9a28abc380400a12e7a91.jpg
https://ria.ru/20251124/rech-2057027818.html
https://ria.ru/20251123/otchestvo-2056882210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599423789_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_17590938920dff490ad69a19cd0f7559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык

Филолог Киселева: русский язык можно освоить в среднем за пять лет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтудент на уроке русского языка для иностранцев
Студент на уроке русского языка для иностранцев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Студент на уроке русского языка для иностранцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русский язык в силу его сложности можно выучить "с нуля" за пять лет регулярных занятий, этого уровня иностранцу будет достаточно, чтобы жить, учиться и работать в стране, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"Если считать, что B2 – это уровень (четвертый по международной классификации, так называемый продвинутый пороговый - ред.), когда изучающий иностранный язык может жить в стране языка, учиться или работать, свободно изъясняясь, вступать в отношения с официальными службами, местными органами, то потребуется примерно четыре года на изучение языка, поскольку обычно нужен год на освоение каждого уровня. Может быть, для русского языка, в силу его сложной грамматики, необходимо пять лет", – рассказала Киселева.
Женщины беседуют - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян
Вчера, 04:23
Она добавила, что трудности в изучении русского языка связаны с наличием падежей и сложных форм глаголов. Кроме того, в русском разноместное и подвижное ударение.
"Учить и запоминать множество форм одного слова, конечно, сложно, но это непринципиальные сложности; раз мы смогли освоить родной язык, то можем выучить и другие", – отметила главный редактор портала "Грамота.ру".
Коллеги общаются - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Россияне перестанут использовать отчества в разговоре, заявила эксперт
23 ноября, 06:28
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала