Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык - РИА Новости, 25.11.2025
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык
Русский язык в силу его сложности можно выучить "с нуля" за пять лет регулярных занятий, этого уровня иностранцу будет достаточно, чтобы жить, учиться и...
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык
Филолог Киселева: русский язык можно освоить в среднем за пять лет
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русский язык в силу его сложности можно выучить "с нуля" за пять лет регулярных занятий, этого уровня иностранцу будет достаточно, чтобы жить, учиться и работать в стране, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.
"Если считать, что B2 – это уровень (четвертый по международной классификации, так называемый продвинутый пороговый - ред.), когда изучающий иностранный язык может жить в стране языка, учиться или работать, свободно изъясняясь, вступать в отношения с официальными службами, местными органами, то потребуется примерно четыре года на изучение языка, поскольку обычно нужен год на освоение каждого уровня. Может быть, для русского языка, в силу его сложной грамматики, необходимо пять лет", – рассказала Киселева.
Она добавила, что трудности в изучении русского языка связаны с наличием падежей и сложных форм глаголов. Кроме того, в русском разноместное и подвижное ударение.
"Учить и запоминать множество форм одного слова, конечно, сложно, но это непринципиальные сложности; раз мы смогли освоить родной язык, то можем выучить и другие", – отметила главный редактор портала "Грамота.ру".