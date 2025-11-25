Филолог рассказала, за сколько лет можно освоить русский язык

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Русский язык в силу его сложности можно выучить "с нуля" за пять лет регулярных занятий, этого уровня иностранцу будет достаточно, чтобы жить, учиться и работать в стране, сообщила РИА Новости главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.

"Если считать, что B2 – это уровень (четвертый по международной классификации, так называемый продвинутый пороговый - ред.), когда изучающий иностранный язык может жить в стране языка, учиться или работать, свободно изъясняясь, вступать в отношения с официальными службами, местными органами, то потребуется примерно четыре года на изучение языка, поскольку обычно нужен год на освоение каждого уровня. Может быть, для русского языка, в силу его сложной грамматики, необходимо пять лет", – рассказала Киселева.

Она добавила, что трудности в изучении русского языка связаны с наличием падежей и сложных форм глаголов. Кроме того, в русском разноместное и подвижное ударение.