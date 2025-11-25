Рейтинг@Mail.ru
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:15 25.11.2025
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в преддверии Дня матери вручил награды шести многодетным семьям региона за вклад в воспитание детей и укрепление семейных... РИА Новости, 25.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
салехард
ямал
салехард
ямал
Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямал
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери

Артюхов вручил награды шести многодетным семьям Ямала

САЛЕХАРД, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в преддверии Дня матери вручил награды шести многодетным семьям региона за вклад в воспитание детей и укрепление семейных ценностей, сообщает правительство округа.
"Мы с вами живем в северном, холодном регионе, и самое теплое место – это наш дом, а самый теплый человек – наша мама. Мы очень гордимся ямальскими семьями. Воспитывать детей – огромный труд, он очень значим для государства, мы будем всегда его поддерживать. У нас в регионе много больших, многодетных семей, некоторые из них сегодня в этом зале. Они служат примером для всех нас. В этих семьях растут прекрасные, талантливые дети, которые берегут традиции наших народов, а сыновья с честью защищают Родину", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным правительства Ямала, в чествовании приняли участие шесть семей из Салехарда, Шурышкарского и Приуральского районов. Среди награжденных Мария и Виктор Белецан из Салехарда. Дружная семья достойно воспитывает четырех дочерей и шесть сыновей. Семье вручили орденом "Родительская слава".
Еще две семьи награждены медалью ордена "Родительская слава". Наталья и Александр Горшковы из Шурышкарского района, в семье которых воспитываются две дочери и столько же сыновей, а также Ольга и Владимир Хоротэтто из Салехарда, которые воспитывают четверых детей. Троим мамам были вручены медали "Материнская слава Ямала". Среди них Людмила Королева и Ольга Петрова из Салехарда и Матрена Лаптандер из Приуральского района.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямал
 
 
