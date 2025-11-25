https://ria.ru/20251125/yamal-2057472495.html
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери - РИА Новости, 25.11.2025
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в преддверии Дня матери вручил награды шести многодетным семьям региона за вклад в воспитание детей и укрепление семейных... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:15:00+03:00
2025-11-25T17:15:00+03:00
2025-11-25T17:15:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
салехард
ямал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895308156_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_7d96ca3f455137735e4e99ff7d5a425f.jpg
https://ria.ru/20251125/gubernator-2057461970.html
салехард
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895308156_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_453cc7f7d94cc754380ce3882f7d2543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, салехард, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямал
Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери
Артюхов вручил награды шести многодетным семьям Ямала
САЛЕХАРД, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в преддверии Дня матери вручил награды шести многодетным семьям региона за вклад в воспитание детей и укрепление семейных ценностей, сообщает правительство округа.
"Мы с вами живем в северном, холодном регионе, и самое теплое место – это наш дом, а самый теплый человек – наша мама. Мы очень гордимся ямальскими семьями. Воспитывать детей – огромный труд, он очень значим для государства, мы будем всегда его поддерживать. У нас в регионе много больших, многодетных семей, некоторые из них сегодня в этом зале. Они служат примером для всех нас. В этих семьях растут прекрасные, талантливые дети, которые берегут традиции наших народов, а сыновья с честью защищают Родину", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным правительства Ямала, в чествовании приняли участие шесть семей из Салехарда, Шурышкарского и Приуральского районов. Среди награжденных Мария и Виктор Белецан из Салехарда. Дружная семья достойно воспитывает четырех дочерей и шесть сыновей. Семье вручили орденом "Родительская слава".
Еще две семьи награждены медалью ордена "Родительская слава". Наталья и Александр Горшковы из Шурышкарского района, в семье которых воспитываются две дочери и столько же сыновей, а также Ольга и Владимир Хоротэтто из Салехарда, которые воспитывают четверых детей. Троим мамам были вручены медали "Материнская слава Ямала". Среди них Людмила Королева и Ольга Петрова из Салехарда и Матрена Лаптандер из Приуральского района.