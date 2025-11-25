Многодетные семьи Ямала награждены в преддверии Дня матери

"Мы с вами живем в северном, холодном регионе, и самое теплое место – это наш дом, а самый теплый человек – наша мама. Мы очень гордимся ямальскими семьями. Воспитывать детей – огромный труд, он очень значим для государства, мы будем всегда его поддерживать. У нас в регионе много больших, многодетных семей, некоторые из них сегодня в этом зале. Они служат примером для всех нас. В этих семьях растут прекрасные, талантливые дети, которые берегут традиции наших народов, а сыновья с честью защищают Родину", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.