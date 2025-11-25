Двое из трех детей из соцучреждения в Якутске получают помощь нейрохирургов

"По состоянию на 25 ноября 2025 года двое детей в настоящее время получают специализированное лечение в нейрохирургическом отделении Педиатрического центра РБ №1. Один ребенок в удовлетворительном состоянии, проконсультирован специалистами, рекомендовано амбулаторное наблюдение и лечение", - рассказали в пресс-службе.