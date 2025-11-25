Двое из трех детей из соцучреждения в Якутске получают помощь нейрохирургов

https://ria.ru/20251125/yakutsk-2057311694.html
ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Двое из трех детей, госпитализированных из соцучреждения в Якутске, получают помощь нейрохирургов, состояние третьего ребенка удовлетворительное, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске
прокуратура республики начала проверку после того, как из республиканского Центра содействия семейному воспитанию в учреждение здравоохранения доставили с травами троих малолетних детей. Пользователи соцсети сообщили о том, что якобы годовалых малышей сбросил с кровати малолетний мальчик.
По информации минздрава, в понедельник скорая помощь доставила детей в национальный центр медицины - первую республиканскую больницу.
"По состоянию на 25 ноября 2025 года двое детей в настоящее время получают специализированное лечение в нейрохирургическом отделении Педиатрического центра РБ №1. Один ребенок в удовлетворительном состоянии, проконсультирован специалистами, рекомендовано амбулаторное наблюдение и лечение", - рассказали в пресс-службе.