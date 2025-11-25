Рейтинг@Mail.ru
Двое из трех детей из соцучреждения в Якутске получают помощь нейрохирургов - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/yakutsk-2057311694.html
Двое из трех детей из соцучреждения в Якутске получают помощь нейрохирургов
Двое из трех детей из соцучреждения в Якутске получают помощь нейрохирургов - РИА Новости, 25.11.2025
Двое из трех детей из соцучреждения в Якутске получают помощь нейрохирургов
Двое из трех детей, госпитализированных из соцучреждения в Якутске, получают помощь нейрохирургов, состояние третьего ребенка удовлетворительное, сообщает... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:10:00+03:00
2025-11-25T07:10:00+03:00
здоровье - общество
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg
https://ria.ru/20251125/yakutsk-2057299201.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_bf4cb9cd20ba6955daf3542136e3d969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, якутск
Здоровье - Общество, Якутск
Двое из трех детей из соцучреждения в Якутске получают помощь нейрохирургов

Двое пострадавших в Доме малютки в Якутске детей получают помощь нейрохирургов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Двое из трех детей, госпитализированных из соцучреждения в Якутске, получают помощь нейрохирургов, состояние третьего ребенка удовлетворительное, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске прокуратура республики начала проверку после того, как из республиканского Центра содействия семейному воспитанию в учреждение здравоохранения доставили с травами троих малолетних детей. Пользователи соцсети сообщили о том, что якобы годовалых малышей сбросил с кровати малолетний мальчик.
По информации минздрава, в понедельник скорая помощь доставила детей в национальный центр медицины - первую республиканскую больницу.
"По состоянию на 25 ноября 2025 года двое детей в настоящее время получают специализированное лечение в нейрохирургическом отделении Педиатрического центра РБ №1. Один ребенок в удовлетворительном состоянии, проконсультирован специалистами, рекомендовано амбулаторное наблюдение и лечение", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Доме малютки в Якутске получили травмы трое детей
Вчера, 04:46
 
Здоровье - ОбществоЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала