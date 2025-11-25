Рейтинг@Mail.ru
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура - РИА Новости, 25.11.2025
21:58 25.11.2025
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура - РИА Новости, 25.11.2025
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура
День траура объявили 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области после воздушной атаки на регион и гибели людей, сообщил глава района Василий Даниленко. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, неклиновский район, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Неклиновский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура

В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура после атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. День траура объявили 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области после воздушной атаки на регион и гибели людей, сообщил глава района Василий Даниленко.
"В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура", - написал он в Telegram-канале.
Во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона в ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, еще девять получили ранения.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Копейске объявили день траура после взрыва на предприятии
23 октября, 10:26
 
ПроисшествияНеклиновский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
