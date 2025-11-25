https://ria.ru/20251125/vsu-2057536027.html
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура - РИА Новости, 25.11.2025
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура
День траура объявили 26 ноября в Неклиновском районе Ростовской области после воздушной атаки на регион и гибели людей, сообщил глава района Василий Даниленко. РИА Новости, 25.11.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура
В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура после атаки ВСУ