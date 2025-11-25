После атаки ВСУ на Таганрог снесут два дома

"Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Ранее Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона, в том числе в Таганроге, в ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, есть пострадавшие.