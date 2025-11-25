https://ria.ru/20251125/vsu-2057530096.html
После атаки ВСУ на Таганрог снесут два дома
Два дома подлежат сносу после ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог, людей будут расселять в другие квартиры, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.11.2025
