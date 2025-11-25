Рейтинг@Mail.ru
После атаки ВСУ на Таганрог снесут два дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 25.11.2025
После атаки ВСУ на Таганрог снесут два дома
Два дома подлежат сносу после ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог, людей будут расселять в другие квартиры, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
После атаки ВСУ на Таганрог снесут два дома

Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Два дома подлежат сносу после ночной воздушной атаки ВСУ на Таганрог, людей будут расселять в другие квартиры, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Он отметил, что это была самая масштабная атака на инфраструктуру Таганрога.
По словам Слюсаря, муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Он также отметил, что после атаки полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на Инструментальной, ещё одна квартира разрушена в другом доме.
Ранее Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона, в том числе в Таганроге, в ночь на вторник силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. Три человека погибли, есть пострадавшие.
ВСУ не успели воспользоваться знаниями от британцев, рассказал пленный
Вчера, 13:16
