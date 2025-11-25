Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
20:07 25.11.2025 (обновлено: 22:46 25.11.2025)
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Киевский режим согласился ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военнослужащих, пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского.
"Киев согласился ограничить численность своей армии 800 тысячами человек", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишет Axios
Вчера, 19:46
По данным издания, Киев намерен обсудить вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности, на переговорах между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что в плане США предлагалось установить ограничение численности ВСУ до 600 тысяч человек.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Белый дом заявил об огромном прогрессе на пути к урегулированию на Украине
Вчера, 18:13
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Россию, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Завершение близко". В Европе неожиданно высказались о России
Вчера, 19:51
 
Заголовок открываемого материала