На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
Киевский режим согласился ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военнослужащих, пишет Financial Times со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира... РИА Новости, 25.11.2025
25.11.2025
2025-11-25T20:07:00+03:00
2025-11-25T22:46:00+03:00
2025
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
FT: Киев согласился на численность ВСУ в 800 тысяч человек
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Киевский режим согласился ограничить численность ВСУ до 800 тысяч военнослужащих, пишет Financial Times
со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского.
"Киев согласился ограничить численность своей армии 800 тысячами человек", — говорится в материале.
По данным издания, Киев
намерен обсудить вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности, на переговорах между Зеленским
и президентом США Дональдом Трампом
.
Ранее сообщалось, что в плане США предлагалось установить ограничение численности ВСУ
до 600 тысяч человек.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Россию, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.