В Москве провели около трех миллионов исследований качества воды
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:53 25.11.2025
В Москве провели около трех миллионов исследований качества воды
В Москве провели около трех миллионов исследований качества воды
В Москве провели около трех миллионов исследований качества воды

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели около 3 миллионов исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. В этом году провели около 3 миллионов различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - рассказал Бирюков.
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"
В ТиНАО провели реконструкцию очистных сооружений "Приволье"
Вчера, 10:08
Заммэра пояснил, что в настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. Качество воды контролируется на всем пути ее движения - на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что кроме лабораторных исследований следить за качеством воды в режиме реального времени помогают более 500 приборов автоматического контроля. Результаты их анализов передаются в систему социально-гигиенического мониторинга столицы.
В Москве с начала года обновили 35 домов с сандриками
В Москве с начала года обновили 35 домов с сандриками
Вчера, 10:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
