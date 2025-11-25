Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке простились с биологом Масленниковым - РИА Новости, 25.11.2025
10:40 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/vladivostok-2057342107.html
Во Владивостоке простились с биологом Масленниковым
Во Владивостоке простились с биологом Масленниковым - РИА Новости, 25.11.2025
Во Владивостоке простились с биологом Масленниковым
Церемония прощания с выдающимся ученым, руководителем Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:40:00+03:00
2025-11-25T10:40:00+03:00
китай, россия, владивосток, российская академия наук
Китай, Россия, Владивосток, Российская академия наук
Во Владивостоке простились с биологом Масленниковым

Во Владивостоке простились с умершим в КНР биологом Масленниковым

© Фото : ННЦМБ ДВО РАНСергей Масленников
Сергей Масленников - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : ННЦМБ ДВО РАН
Сергей Масленников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Церемония прощания с выдающимся ученым, руководителем Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергеем Масленниковым, который умер в Китае, прошла во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости с места.
ННЦМБ сообщал, что 17 ноября кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников скоропостижно скончался на 63-м году жизни во время рабочей поездки в Янтай. Супруга ученого Элла Масленникова сообщала РИА Новости, что причиной смерти стал тромб в сосуде головного мозга.
Также она отмечала, что 20 ноября в китайском Янтае состоялись церемония прощания и кремация тела, венки были от родных и близких Сергея Ивановича, от ННЦМБ, ряда китайских компаний и ассоциаций сферы морских биоресурсов, Шанхайского порта, а также Генерального консульства КНР во Владивостоке. В посольстве РФ в Пекине Масленникова получила свидетельство о смерти, после чего вывезла прах в Россию.
Во вторник в ННЦМБ проститься с Масленниковым собрались десятки его коллег, родные и близкие, журналисты. Собравшиеся почтили минутой молчания память Сергея Ивановича. Был показан фильм о церемонии прощания с учёным в Китае и передаче праха его супруге. Прошёл поминальный обед, в ходе которого его коллеги выражали соболезнования и делились воспоминаниями о Масленникове.
"Это человек удивительной энергии и энтузиазма. Отличительной чертой Сергея Ивановича было то, что он стремился к новому. У него была важная идея, задача - создание морского биотехнопарка. Работал над этим много лет, трудно решалось, но он всегда находил пути и решения. Нам будет не хватать Сергея Ивановича, память о нём всегда сохранится в наших сердцах", - сказал на церемонии председатель ДВО РАН, академик Юрий Кульчин.
Коллеги отметили, что Масленников был предан науке, отзывчив, популяризовал науку в СМИ и был одной из главных фигур в морской биологии на Дальнем Востоке.
Масленников был автором изобретений для культивирования гидробионтов, написал 212 научных публикаций. В 1999 году ученый создал и возглавил Центр аквакультуры и прибрежных биоресурсов. Основное направление его научной работы - изучение закономерностей функционирования сообществ обрастания на установках марикультуры и связанных с этим эффектов. Под руководством ученого были проведены успешные эксперименты по выращиванию беспозвоночных. По результатам работ создана технология промышленного выращивания гидробионтов на установках марикультуры. В 2024 году под руководством Масленникова впервые в России в полностью контролируемых условиях замкнут технологический цикл получения и выращивания японского мохнаторукого краба.
 
КитайРоссияВладивостокРоссийская академия наук
 
 
