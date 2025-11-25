Василевского признали третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на вторник "Тампа" на своем льду обыграла "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Василевский отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в нынешнем сезоне. Матч с "летчиками" стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным на ноль. По числу "сухих" встреч в чемпионатах НХЛ голкипер "Тампы" догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги.
25 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
15:34 • Брэндон Хагель
(Эмиль Лиллеберг, Никита Кучеров)
36:00 • Энтони Чирелли
59:45 • Брэндон Хагель
Второй звездой дня стал канадский защитник "Вашингтон Кэпиталз" Джейкоб Чикран, который оформил дубль в матче против "Коламбус Блю Джекетс" (5:1).
Третьей звездой дня признан форвард "Юты Маммот" Логан Кули, который забросил четыре шайбы в матче против "Вегас Голден Найтс" (5:1). Американец стал автором первого покера в истории "Юты".
25 ноября, 07:47