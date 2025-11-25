https://ria.ru/20251125/ukraina-2057534539.html
Эрдоган надеется, что прямые переговоры по Украине пройдут в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что прямые переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле, Турция поддерживает для этого контакты с... РИА Новости, 25.11.2025
В мире, Турция, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган надеется, что прямые переговоры по Украине пройдут в Стамбуле
Эрдоган выразил надежду на проведение прямых переговоров по Украине в Стамбуле