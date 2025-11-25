Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган надеется, что прямые переговоры по Украине пройдут в Стамбуле - РИА Новости, 25.11.2025
21:45 25.11.2025
Эрдоган надеется, что прямые переговоры по Украине пройдут в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что прямые переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле, Турция поддерживает для этого контакты с... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
турция
украина
стамбул
реджеп тайип эрдоган
в мире, турция, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган надеется, что прямые переговоры по Украине пройдут в Стамбуле

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что прямые переговоры по Украине могут пройти в Стамбуле, Турция поддерживает для этого контакты с Россией, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Эрдоган принял участие в онлайн-встрече лидеров "коалиции желающих" по вопросу Украины.
"Наш президент заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия по содействию прямым контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Наш президент отметил, что прямые переговоры между сторонами могут пройти в Стамбуле и что Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией по этому вопросу", - сказал Дуран.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
CBS: США надеются скоро получить ответ России по плану по Украине
В миреТурцияУкраинаСтамбулРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
