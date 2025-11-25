Рейтинг@Mail.ru
"Все закончится плохо". На Западе высказались о плане по Украине
25.11.2025
20:23 25.11.2025
"Все закончится плохо". На Западе высказались о плане по Украине
"Все закончится плохо". На Западе высказались о плане по Украине

Профессор Орсини: план ЕС по Украине направлен на разжигание нового конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки войск "Запад". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. План Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутый в ответ на мирную инициативу президента США Дональда Трампа, направлен лишь на разжигание нового противостояния, заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье издания Il Fatto Quotidiano.
"Европейский союз представил встречный мирный план, который создает предпосылки для нового конфликта <…>. ЕС в нокауте. Торг займет еще многие месяцы, а украинцы гибнут и отступают прямо сейчас. Как я уже неоднократно писал, для Украины все закончится плохо", — отметил Орсини.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе сообщили о позиции Киева по численности ВСУ
Вчера, 20:07
По словам эксперта, страны ЕС хотели использовать Украину для победы над Россией, но эти попытки не увенчались успехом.
"Европейский Союз вступил в конфликт с Россией с целью победить русских, используя украинцев <…>. В результате Путин унизил Европейский Союз и Британию, которые находятся в состоянии шока", — подчеркнул Орсини.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Завершение близко". В Европе неожиданно высказались о России
Вчера, 19:51
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совета безопасности Российской Федерации, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Россию, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог
Вчера, 18:50
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
