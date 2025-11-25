МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. План Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутый в ответ на мирную инициативу президента США Дональда Трампа, направлен лишь на разжигание нового противостояния, заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье издания Il Fatto Quotidiano.
По словам эксперта, страны ЕС хотели использовать Украину для победы над Россией, но эти попытки не увенчались успехом.
"Европейский Союз вступил в конфликт с Россией с целью победить русских, используя украинцев <…>. В результате Путин унизил Европейский Союз и Британию, которые находятся в состоянии шока", — подчеркнул Орсини.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совета безопасности Российской Федерации, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Россию, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
