Рейтинг@Mail.ru
В новом плане США нет ограничений численности ВСУ, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057514465.html
В новом плане США нет ограничений численности ВСУ, сообщают СМИ
В новом плане США нет ограничений численности ВСУ, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.11.2025
В новом плане США нет ограничений численности ВСУ, сообщают СМИ
Ограничений численности ВСУ в отредактированном плане США по Украине нет, пишет во вторник украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T19:51:00+03:00
2025-11-25T19:51:00+03:00
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
дмитрий песков
владимир путин
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011509679_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_f4c7448d42abf3c8b4d7bf731b604e9e.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057447168.html
https://ria.ru/20251125/ssha-2057492774.html
https://ria.ru/20251125/britaniya-2057353430.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011509679_337:0:1350:760_1920x0_80_0_0_bf1390b07c27defd0dfb38efb6ed82f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир путин, киев
В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Киев
В новом плане США нет ограничений численности ВСУ, сообщают СМИ

Слова об ограничении численности ВСУ убрали из нового плана США

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ограничений численности ВСУ в отредактированном плане США по Украине нет, пишет во вторник украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
В понедельник газета Washington Post сообщила, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов. Ранее в западных СМИ появлялась информация, что план, в частности, предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Киев согласился с планом США по урегулированию, сообщил CBS
Вчера, 16:08
"Слова об "ограничении на уровне 600 тысяч" (численности ВСУ – ред.) были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается"… И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается", - приводит РБК-Украина слова своего источника.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Белый дом рассказал подробности о ходе переговоров по Украине
Вчера, 18:19
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СВР: Лондон готовится сорвать мирный план Трампа, чтобы спасти свой ВПК
Вчера, 11:09
 
В миреРоссияСШАВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала