В НАБУ раскрыли новые детали бегства Миндича с Украины

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что у ведомства возникли вопросы к украинским пограничникам относительно обстоятельств выезда из страны бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в энергетической сфере.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов 11 ноября сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства бегства Миндича из страны и будет добиваться его экстрадиции. В погранслужбе Украины заверили, что Миндич выехал из страны на законных основаниях.

"Мы нашли талон, по которому пропускали Миндича, на нем была буква "к", контроль стоит. Документируем, кто на контроль пограничнику ставил этого товарища, чтобы он быстренько выехал", - сказал Кривонос на заседании временной следственной комиссии Рады, которое транслировал YouTube-канал парламентского комитета.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.