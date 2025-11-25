https://ria.ru/20251125/ugroza-2057429135.html
Политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России, заявил постпред при ОЗХО
Политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 25.11.2025
Политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России, заявил постпред при ОЗХО
Агрессивная политика ЕС и НАТО как в сфере международных отношений, так и в военной области представляет серьезную угрозу безопасности России, заявил постоянный РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:05:00+03:00
2025-11-25T15:05:00+03:00
2025-11-25T15:05:00+03:00
в мире
россия
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_0:223:3246:2048_1920x0_80_0_0_2b87c9d975fb8937e3f2d2694b0e1b3c.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057394533.html
россия
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587006513_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_95d556ac0ab3d86a544d45325109a587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, нато, евросоюз
В мире, Россия, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, НАТО, Евросоюз
Политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России, заявил постпред при ОЗХО
Тарабрин: агрессивная политика ЕС и НАТО представляет угрозу безопасности России