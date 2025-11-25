Рейтинг@Mail.ru
Политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 25.11.2025
15:05 25.11.2025
Политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России, заявил постпред при ОЗХО
Агрессивная политика ЕС и НАТО как в сфере международных отношений, так и в военной области представляет серьезную угрозу безопасности России, заявил постоянный РИА Новости, 25.11.2025
в мире
россия
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
нато
евросоюз
россия
гаага
в мире, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, нато, евросоюз
В мире, Россия, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, НАТО, Евросоюз
ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Агрессивная политика ЕС и НАТО как в сфере международных отношений, так и в военной области представляет серьезную угрозу безопасности России, заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге с 24 по 28 ноября проходит 30-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
"В отношении политических интересов и интересов безопасности Россия является одной из пяти членов (Восточноевропейской региональной) группы, не входящих и не ассоциирующих себя с Евросоюзом и НАТО. Проводимая этими двумя объединениями агрессивная политика как в сфере международных отношений, так и в военной области, представляют серьезную угрозу безопасности Российской Федерации", - сказал Тарабрин на сессии ОЗХО во вторник.
В миреРоссияГаагаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияНАТОЕвросоюз
 
 
