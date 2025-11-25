Рейтинг@Mail.ru
Турция не может отказаться от российского газа, заявил политолог - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/turtsiya-2057312543.html
Турция не может отказаться от российского газа, заявил политолог
Турция не может отказаться от российского газа, заявил политолог - РИА Новости, 25.11.2025
Турция не может отказаться от российского газа, заявил политолог
Турция не сможет выйти из долгосрочных газовых контрактов с Россией под давлением США, поскольку такой шаг ударит по отношениям Анкары и Москвы и нанесет ущерб... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:19:00+03:00
2025-11-25T07:19:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20251124/erdogan-2057173157.html
https://ria.ru/20251121/turtsiya-2056489257.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), россия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, газпром, botas, турецкий поток, голубой поток, санкции в отношении россии
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Газпром, BOTAS, Турецкий поток, Голубой поток, Санкции в отношении России
Турция не может отказаться от российского газа, заявил политолог

Политолог Хазыр: Турция не может отказаться от российского газа

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Турция не сможет выйти из долгосрочных газовых контрактов с Россией под давлением США, поскольку такой шаг ударит по отношениям Анкары и Москвы и нанесет ущерб международному авторитету республики, заявил РИА Новости турецкий политолог, эксперт по России Умит Назми Хазыр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Анкара якобы намерена прекратить закупки российской нефти. Его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти заявления, отметил, что Россия уважает позицию Турции и уверена, что Анкара будет действовать исходя из национальных интересов.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Турция продолжит усилия по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган
24 ноября, 15:41
По словам собеседника РИА Новости, западные санкции подтолкнули Турцию к снижению импорта российской нефти, однако ситуация с природным газом иная. Хазыр отметил, что, несмотря на постепенное сокращение закупок в последние годы, Россия остается ключевым поставщиком газа для Турции. Кроме того, Анкара и Москва реализуют долгосрочные проекты, в том числе "Турецкий поток".
"Турция не может резко отказаться от российского газа из-за ценового преимущества, инфраструктурной зависимости и действующих долгосрочных контрактов, которые невозможно расторгнуть "в одночасье". В ближайшее время Анкара не пойдет на подобный шаг, поскольку это нанесло бы ущерб двусторонним отношениям и подорвало бы доверие к Турции со стороны России", - считает эксперт.
По данным агентства Блумберг, Анкара и Москва ведут переговоры о продлении двух крупных контрактов на поставку трубопроводного газа с сохранением годового объема около 22 миллиардов кубометров. Срок действия договоров между дочерней структурой "Газпрома" - компанией "Газпром экспорт" - и турецкой государственной компанией Botas истекает в 2025 году. Речь идет о 16 миллиардах кубометров по "Голубому потоку" и 5,75 миллиарда - по "Турецкому потоку".
По данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), в 2024 году доля российской нефти в турецком импорте составила 66%, а газа - 41%. В этих условиях, отмечала газета Ekonomim, Анкара стремится расширить "корзину альтернативных поставок".
Как сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва США отказаться от российской нефти Турция не изменила свою энергополитику, но ускорила процесс диверсификации поставщиков.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Аналитик предупредил о последствиях отказа Турции от российского газа
21 ноября, 05:52
 
В миреТурцияАнкара (провинция)РоссияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровГазпромBOTASТурецкий потокГолубой потокСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала