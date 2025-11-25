https://ria.ru/20251125/trolleybus-2057352514.html
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска - РИА Новости, 25.11.2025
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска
Дополнительный троллейбус соединит железнодорожный вокзал Новороссийска с Южным районом, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:08:00+03:00
2025-11-25T11:08:00+03:00
2025-11-25T11:08:00+03:00
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573522723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85c6ea578e98db644e9a33c799039ba5.jpg
https://ria.ru/20241130/nikolaev-1986453188.html
https://ria.ru/20251125/sotsobekt-2057351676.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573522723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_835216679ef36cc6e4245ae2055a2170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край
Новороссийск, Краснодарский край
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска
Дополнительный троллейбус запустят до железнодорожного вокзала Новороссийска
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дополнительный троллейбус соединит железнодорожный вокзал Новороссийска с Южным районом, сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящее время один троллейбус осуществляет пассажирские перевозки в сторону железнодорожного вокзала. Запустить новый троллейбусный маршрут власти планируют до конца текущего года.
Кроме того, в этом году запланирован запуск двух новых автобусных маршрутов, которые соединят центр города с территории Цемдолина и селом Мысхако. Еще один новый автобусный маршрут свяжет станицу Раевскую и поселок Верхнебаканский без захода в город.
При поддержке администрации Краснодарского края в городе активно работают над модернизацией и обновлением общественного транспорта. За четыре года приобретено 15 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 10 автобусов на газомоторном топливе. Семь новых автобусов на дизельном топливе Новороссийску предоставил в рамках благотворительной программы АО "Каспийский трубопроводный консорциум".
До конца 2030 года Новороссийск планирует закупить порядка 50 троллейбусов, что позволит увеличить городской автопарк транспортом большой вместимости в два раза. Предпочтение отдается автобусам средней и большой вместимости, они будут распределены на основные муниципальные маршруты. При этом автобусы малого класса планируется направить на второстепенные улицы.