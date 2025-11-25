Рейтинг@Mail.ru
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска - РИА Новости, 25.11.2025
11:08 25.11.2025
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска
Дополнительный троллейбус соединит железнодорожный вокзал Новороссийска с Южным районом, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 25.11.2025
новороссийск
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край
новороссийск, краснодарский край
Новороссийск, Краснодарский край
Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска

Дополнительный троллейбус запустят до железнодорожного вокзала Новороссийска

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дополнительный троллейбус соединит железнодорожный вокзал Новороссийска с Южным районом, сообщает пресс-служба администрации города.
В настоящее время один троллейбус осуществляет пассажирские перевозки в сторону железнодорожного вокзала. Запустить новый троллейбусный маршрут власти планируют до конца текущего года.
Кроме того, в этом году запланирован запуск двух новых автобусных маршрутов, которые соединят центр города с территории Цемдолина и селом Мысхако. Еще один новый автобусный маршрут свяжет станицу Раевскую и поселок Верхнебаканский без захода в город.
При поддержке администрации Краснодарского края в городе активно работают над модернизацией и обновлением общественного транспорта. За четыре года приобретено 15 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 10 автобусов на газомоторном топливе. Семь новых автобусов на дизельном топливе Новороссийску предоставил в рамках благотворительной программы АО "Каспийский трубопроводный консорциум".
До конца 2030 года Новороссийск планирует закупить порядка 50 троллейбусов, что позволит увеличить городской автопарк транспортом большой вместимости в два раза. Предпочтение отдается автобусам средней и большой вместимости, они будут распределены на основные муниципальные маршруты. При этом автобусы малого класса планируется направить на второстепенные улицы.
НовороссийскКраснодарский край
 
 
