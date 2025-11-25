Дополнительный транспорт запустят на железнодорожный вокзал Новороссийска

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дополнительный троллейбус соединит железнодорожный вокзал Новороссийска с Южным районом, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время один троллейбус осуществляет пассажирские перевозки в сторону железнодорожного вокзала. Запустить новый троллейбусный маршрут власти планируют до конца текущего года.

Кроме того, в этом году запланирован запуск двух новых автобусных маршрутов, которые соединят центр города с территории Цемдолина и селом Мысхако. Еще один новый автобусный маршрут свяжет станицу Раевскую и поселок Верхнебаканский без захода в город.

При поддержке администрации Краснодарского края в городе активно работают над модернизацией и обновлением общественного транспорта. За четыре года приобретено 15 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 10 автобусов на газомоторном топливе. Семь новых автобусов на дизельном топливе Новороссийску предоставил в рамках благотворительной программы АО "Каспийский трубопроводный консорциум".