Трамп призвал всех надеяться на скорейшее завершение конфликта на Украине
23:56 25.11.2025
Трамп призвал всех надеяться на скорейшее завершение конфликта на Украине
Трамп призвал всех надеяться на скорейшее завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп призвал всех надеяться на скорейшее завершение конфликта на Украине. РИА Новости, 25.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал всех надеяться на скорейшее завершение конфликта на Украине.
"Давайте все надеяться, что мир будет достигнут так скоро, как это возможно", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Трамп также поблагодарил за внимание к вопросу урегулирования конфликта, назвав его очень важным.
