Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР - РИА Новости, 25.11.2025
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР
Президент США Дональд Трамп доволен работой директора ФБР Кэша Пателя и считает, что тот делает отличную работу, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 25.11.2025
сша
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении Трампом главы ФБР Пателя
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доволен работой директора ФБР Кэша Пателя и считает, что тот делает отличную работу, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Эта история - полная выдумка. Когда ее опубликовал этот источник фейков, я была в Овальном кабинете, где президент встречался со своей командой правоохранителей, включая директора ФБР Пателя
", - написала Левитт в соцсети Х.
По ее словам, президент рассмеялся, когда ему зачитали заголовок о том, что он якобы хочет отправить директора ФБР в отставку. "Это полная неправда. Давай, Кэш, давай сфотографируемся, покажем, что ты делаешь отличную работу", - процитировала Левитт начальника.
К публикации прикреплена фотография, на которой Трамп
и Патель улыбаются, показывая большие пальцы.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент США
якобы рассматривает возможность отстранения нынешнего главы ФБР.