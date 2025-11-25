Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР - РИА Новости, 25.11.2025
23:13 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/tramp-2057547731.html
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР - РИА Новости, 25.11.2025
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР
Президент США Дональд Трамп доволен работой директора ФБР Кэша Пателя и считает, что тот делает отличную работу, заявила официальный представитель Белого дома... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T23:13:00+03:00
2025-11-25T23:13:00+03:00
в мире
сша
кэш патель
каролин левитт
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000720287_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5959ef87e4303993297133c9b1366635.jpg
https://ria.ru/20251125/ssha-2057298694.html
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, кэш патель, каролин левитт, дональд трамп, фбр
В мире, США, Кэш Патель, Каролин Левитт, Дональд Трамп, ФБР
Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении главы ФБР

Белый дом опроверг информацию о возможном отстранении Трампом главы ФБР Пателя

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп доволен работой директора ФБР Кэша Пателя и считает, что тот делает отличную работу, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Эта история - полная выдумка. Когда ее опубликовал этот источник фейков, я была в Овальном кабинете, где президент встречался со своей командой правоохранителей, включая директора ФБР Пателя", - написала Левитт в соцсети Х.
По ее словам, президент рассмеялся, когда ему зачитали заголовок о том, что он якобы хочет отправить директора ФБР в отставку. "Это полная неправда. Давай, Кэш, давай сфотографируемся, покажем, что ты делаешь отличную работу", - процитировала Левитт начальника.
К публикации прикреплена фотография, на которой Трамп и Патель улыбаются, показывая большие пальцы.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент США якобы рассматривает возможность отстранения нынешнего главы ФБР.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Генпрокурор США оспорит решение суда по обвинениям против экс-главы ФБР
