Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/tramp-2057545316.html
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:55:00+03:00
2025-11-25T22:55:00+03:00
в мире
сша
женева (город)
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251125/tramp-2057544761.html
сша
женева (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, женева (город), киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, дело миндича
В мире, США, Женева (город), Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дело Миндича
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским в скором времени

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«
"Я жду встречи с Зеленским и президентом Путиным, надеюсь, скоро", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, такая встреча возможна, когда сделка по украинскому урегулированию будет согласована или будет находиться на финальной стадии.
Ранее американские власти высоко оценили прогресс от встречи в Женеве представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Белый дом сообщал, что большинство пунктов согласованы. Вашингтон понимает, что план для успеха должен быть одобрен Россией, заявляли в администрации.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп ждет встречу с Путиным и Зеленским на финальной стадии урегулирования
Вчера, 22:51
 
В миреСШАЖенева (город)КиевДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала