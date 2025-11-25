https://ria.ru/20251125/tramp-2057545316.html
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 25.11.2025
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным и Зеленским в скором времени