Рейтинг@Mail.ru
Трамп ждет встречу с Путиным и Зеленским на финальной стадии урегулирования - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 25.11.2025 (обновлено: 23:57 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/tramp-2057544761.html
Трамп ждет встречу с Путиным и Зеленским на финальной стадии урегулирования
Трамп ждет встречу с Путиным и Зеленским на финальной стадии урегулирования - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп ждет встречу с Путиным и Зеленским на финальной стадии урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможна, когда сделка по урегулированию на... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T22:51:00+03:00
2025-11-25T23:57:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87ccebba24654b6a43e1296dcbbb606f.jpg
https://ria.ru/20251125/putin-2057543689.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_3a18e05ed8b409a25106b8835d972f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп ждет встречу с Путиным и Зеленским на финальной стадии урегулирования

Трамп: встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальной стадии урегулирования

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможна, когда сделка по урегулированию на Украине будет согласована.
"(Встреча с Путиным и Зеленским возможна - ред.) только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Во вторник Песков заявил, что Москва понимает, что в опубликованный текст плана Трампа по Украине вносятся коррективы. По его словам, России был передан набросок американского плана, он во многом соответствует духу Анкориджа. Песков добавил, что текст, который оказался у российской стороны, претерпел изменения. Россия ожидает, когда США поделятся планами по урегулированию, предпочтительно, по официальным каналам, заявил представитель Кремля. Песков не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану, и назвал проект Трампа по урегулированию субстантивным.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
Вчера, 22:44
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала