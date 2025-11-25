Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал губернатора Иллинойса толстым бездельником
21:12 25.11.2025 (обновлено: 22:55 25.11.2025)
Трамп назвал губернатора Иллинойса толстым бездельником
Трамп назвал губернатора Иллинойса толстым бездельником - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп назвал губернатора Иллинойса толстым бездельником
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ситуацию с преступностью в Чикаго, публично оскорбив губернатора Иллинойса Джея Прицкера за бездействие. РИА Новости, 25.11.2025
Трамп назвал губернатора Иллинойса толстым бездельником

Трамп оскорбил губернатора Иллинойса Прицкера из-за ситуации с преступностью

© AP Photo / John McDonnellДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / John McDonnell
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ситуацию с преступностью в Чикаго, публично оскорбив губернатора Иллинойса Джея Прицкера за бездействие.
Чикаго все выходит из-под контроля. Мэр некомпетентен, а губернатор — толстый бездельник", — заявил он, выступая в Белом доме.
© AP Photo / Nam Y. HuhГубернатор Иллинойса Джей Прицкер
Губернатор Иллинойса Джеq Прицкер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Губернатор Иллинойса Джей Прицкер. Архивное фото
Федеральные власти, по его словам, способны стабилизировать обстановку за четыре недели, а через восемь-десять недель город будет полностью безопасным. Трамп добавил, что жители города "сами хотят вмешательства", и обратился к губернатору: "Если вы меня слышите — возьмитесь за ум. Пригласите нас, и мы сделаем ваш город безопасным".
Трамп начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы Нацгвардии и других ведомств вводили в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Такая практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Президент США Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани во время встречи в Белом доме. 21 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем
22 ноября, 04:32
 
