Трамп назвал губернатора Иллинойса толстым бездельником

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ситуацию с преступностью в Чикаго, публично оскорбив губернатора Иллинойса Джея Прицкера за бездействие.
"В Чикаго все выходит из-под контроля. Мэр некомпетентен, а губернатор — толстый бездельник", — заявил он, выступая в Белом доме.
© AP Photo / Nam Y. HuhГубернатор Иллинойса Джей Прицкер
© AP Photo / Nam Y. Huh
Губернатор Иллинойса Джей Прицкер. Архивное фото
Федеральные власти, по его словам, способны стабилизировать обстановку за четыре недели, а через восемь-десять недель город будет полностью безопасным. Трамп добавил, что жители города "сами хотят вмешательства", и обратился к губернатору: "Если вы меня слышите — возьмитесь за ум. Пригласите нас, и мы сделаем ваш город безопасным".
Трамп начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы Нацгвардии и других ведомств вводили в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Такая практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Трамп разрешил Мамдани не отказываться от обидных слов о нем
22 ноября, 04:32