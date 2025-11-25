Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что хочет похудеть
25.11.2025
Трамп признался, что хочет похудеть
Трамп признался, что хочет похудеть - РИА Новости, 25.11.2025
Трамп признался, что хочет похудеть
Президент США Дональд Трамп признался, что хочет похудеть. РИА Новости, 25.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп признался, что хочет похудеть

Трамп признался, что хочет похудеть на пару килограммов

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что хочет похудеть.
«
"Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка", - сказал Трамп в Белом доме.
Согласно данным ежегодного медосмотра, вес американского лидера - 107 килограммов, а рост - 190 сантиметров. При этом Трамп не скрывает свою любовь к бургерам, картошке фри и газировке, называя себя постоянным клиентом фастфудов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В США опубликуют новые диетические нормы
6 ноября, 20:35
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
