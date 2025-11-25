В Краснодарском крае благоустроили 13 общественных территорий

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Тринадцать общественных территорий благоустроили на Кубани благодаря обращениям жителей на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 2021 по 2024 годы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Благодаря обращениям жителей на прямую линию Вениамина Кондратьева в регионе благоустроили 13 общественных территорий. Вопросы обновления зеленых зон направляли люди на прямые линии губернатора Краснодарского края с 2021 по 2024 годы", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что в декабре 2023 года жительница Крымского района попросила благоустроить зеленую зону в хуторе Новоукраинском. Сейчас в населенном пункте завершают строительство парка в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Общественное пространство площадью 2 гектара создают по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Отмечается, что на эти цели выделили 155 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. В парке уже построили скейт-площадку, создали сад камней, установили сцену для проведения мероприятий, детскую игровую и спортивную площадки, зону уличных тренажеров.

Кроме того, завершается благоустройство парка в одной из самых больших станиц Славянского района - Петровской, где живут 15 тысяч человек. Работы ведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". С просьбой о реконструкции зеленой зоны к Вениамину Кондратьеву в 2024 году обратилась местная жительница. На территории в 1,5 гектара уже сделали пешеходные дорожки, детскую игровую площадку с резиновым покрытием, футбольное поле. Сейчас монтируют систему освещения и проводят озеленение. На благоустройство направили 91 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В поселке Перевалка Мостовского района по поручению Вениамина Кондратьева обустроили детскую площадку по обращению местной жительницы, которая обратилась к губернатору в декабре 2024 года.

По данным пресс-службы, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в регионе обновляют более 100 общественных пространств - это парки, скверы, набережные. За последние шесть лет уже благоустроили более 1,4 тысячи зеленых зон.