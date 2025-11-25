В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки ВСУ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Водитель пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. В местную амбулаторию за медицинской помощью обратился водитель, пострадавший в результате атаки дрона на автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа. У мужчины диагностировали баротравму и поверхностные осколочные ранения лица. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он также отметил, что в городе Шебекино FPV-дрон нанёс удар по автобусу - у транспортного средства разбиты лобовое стекло и фары. Кроме того, в селе Глотово Грайворонского округа от детонации дрона выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома, осколками повреждены два легковых автомобиля, газовая труба и линия электропередачи
