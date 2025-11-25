Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 25.11.2025 (обновлено: 22:07 25.11.2025)
ВСУ атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в ЛНР
ВСУ атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 25.11.2025
ВСУ атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в ЛНР
ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре в прифронтовых районах ЛНР, сообщило правительство республики. РИА Новости, 25.11.2025
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
луганская народная республика
россия
луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в ЛНР

Дроны ВСУ атаковали подстанции и газопроводы в прифронтовых районах ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре в прифронтовых районах ЛНР, сообщило правительство республики.
"Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам", — рассказали там.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, заявил Марочко
24 ноября, 06:02
Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после отмены угрозы повторных обстрелов.
Ранее во вторник украинские боевики атаковали дронами АЗС в поселке Новоайдар и городе Сватово в ЛНР. Повреждения получили транспорт и сами строения, пожар в Сватово оперативно потушили.
Луганская Народная Республика вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Украина по-прежнему считает ее своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Вооруженные силы Украины продолжают регулярные обстрелы региона. Армия наносит ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
