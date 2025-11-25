ВСУ атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре в прифронтовых районах ЛНР, сообщило правительство республики.
"Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам", — рассказали там.
Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20% за неделю, заявил Марочко
24 ноября, 06:02
Оперативные службы приступят к ликвидации последствий после отмены угрозы повторных обстрелов.
Ранее во вторник украинские боевики атаковали дронами АЗС в поселке Новоайдар и городе Сватово в ЛНР. Повреждения получили транспорт и сами строения, пожар в Сватово оперативно потушили.
Вооруженные силы Украины продолжают регулярные обстрелы региона. Армия наносит ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18