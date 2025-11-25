Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в Брянской области - РИА Новости, 25.11.2025
20:54 25.11.2025
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в Брянской области
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в Брянской области - РИА Новости, 25.11.2025
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в Брянской области
Мужчина ранен в результате удара дронов-камикадзе в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ ранил мирного жителя в Брянской области

ВСУ атаковали деревню Кожановка в Брянской области, ранен мирный житель

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара дронов-камикадзе в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали деревню Кожановка Злынковского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
