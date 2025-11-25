https://ria.ru/20251125/svo-2057457840.html
В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога
В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога
Башкирские депутаты продлили участникам спецоперации освобождение от уплаты транспортного налога на 2026 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2025
