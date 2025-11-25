В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога

УФА, 25 ноя – РИА Новости. Башкирские депутаты продлили участникам спецоперации освобождение от уплаты транспортного налога на 2026 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе госсобрания-курултая республики.

Ранее депутаты региона освобождали участников СВО и их семей от транспортного налога на 2025 год.