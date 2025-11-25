Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 25.11.2025
В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога
В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога - РИА Новости, 25.11.2025
В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога
Башкирские депутаты продлили участникам спецоперации освобождение от уплаты транспортного налога на 2026 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:46:00+03:00
2025-11-25T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
республика башкортостан
республика башкортостан
общество, республика башкортостан
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Башкортостан
В Башкирии еще на год освободили участников СВО от транспортного налога

Парламент Башкирии еще на год освободил участников СВО от транспортного налога

© Фото : Государственное Собрание - Курултай Республики БашкортостанЗдание Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Здание Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан
Здание Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Архивное фото
УФА, 25 ноя – РИА Новости. Башкирские депутаты продлили участникам спецоперации освобождение от уплаты транспортного налога на 2026 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе госсобрания-курултая республики.
Ранее депутаты региона освобождали участников СВО и их семей от транспортного налога на 2025 год.
"Да, льгота участникам спецоперации и их семьям по транспортному налогу продлена на 2026 год", - сказал собеседник агентства.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Десятки участников СВО присоединились к программе "СВОе дело" в Приморье
21 ноября, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика Башкортостан
 
 
