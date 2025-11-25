Рейтинг@Mail.ru
Двух тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту на ж/д - РИА Новости, 25.11.2025
14:25 25.11.2025
Двух тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту на ж/д
Двух тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту на ж/д - РИА Новости, 25.11.2025
Двух тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту на ж/д
Центральный окружной военный суд рассмотрит дело о подготовке к теракту на объекте железнодорожного транспорта, фигурантами которого стали два подростка 15 и 16
Двух тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту на ж/д

Двух тюменских подростков 15 и 16 лет будут судить за подготовку к теракту

ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд рассмотрит дело о подготовке к теракту на объекте железнодорожного транспорта, фигурантами которого стали два подростка 15 и 16 лет из Тюмени, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жителей города Тюмени в возрасте 15 и 16 лет. Они обвиняются в приготовлении к террористическому акту (ч.1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, по указанию неустановленного лица с целью поджога обследовали планируемое место преступления – перегон Утяшево-Тюмень Свердловской железной дороги. Установили наличие релейных шкафов, видеокамер, защитных ограждений, путей подхода и отхода и отправили фотографии обстановки организатору преступления. Довести преступный умысел до конца они не смогли, так как во время следования к месту совершения теракта были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Отмечается, что материалы дела в отношении неустановленного лица, по указанию которого действовали подростки, выделены в отдельное производство.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива
