Двух тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту на ж/д

ТЮМЕНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд рассмотрит дело о подготовке к теракту на объекте железнодорожного транспорта, фигурантами которого стали два подростка 15 и 16 лет из Тюмени, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.