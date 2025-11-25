https://ria.ru/20251125/strategiya-2057553500.html
Субъекты России будут проводить профилактику межнациональных конфликтов
2025-11-25T23:55:00+03:00
2025-11-25T23:55:00+03:00
2025-11-26T00:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Органы власти субъектов России при реализации стратегии национальной политики будут проводить профилактику конфликтов на национальной почве.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящей Стратегией… путем согласованных действий органов публичной власти на региональном и муниципальном уровнях и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на основе следующих подходов:... д) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обеспечивают проведение мониторинга и профилактику конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве", - говорится в документе.