Субъекты России будут проводить профилактику межнациональных конфликтов

"Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящей Стратегией… путем согласованных действий органов публичной власти на региональном и муниципальном уровнях и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на основе следующих подходов:... д) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обеспечивают проведение мониторинга и профилактику конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве", - говорится в документе.