Рейтинг@Mail.ru
Субъекты России будут проводить профилактику межнациональных конфликтов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 25.11.2025 (обновлено: 00:07 26.11.2025)
https://ria.ru/20251125/strategiya-2057553500.html
Субъекты России будут проводить профилактику межнациональных конфликтов
Субъекты России будут проводить профилактику межнациональных конфликтов - РИА Новости, 26.11.2025
Субъекты России будут проводить профилактику межнациональных конфликтов
Органы власти субъектов России при реализации стратегии национальной политики будут проводить профилактику конфликтов на национальной почве. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-25T23:55:00+03:00
2025-11-26T00:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8baff9c7c8fdd8fd47edeeb65da8b847.jpg
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057551599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056975093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5faca4b79e1549751352c216e65ffd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Субъекты России будут проводить профилактику межнациональных конфликтов

В стратегии нацполитики прописали профилактику межнациональных конфликтов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Органы власти субъектов России при реализации стратегии национальной политики будут проводить профилактику конфликтов на национальной почве.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящей Стратегией… путем согласованных действий органов публичной власти на региональном и муниципальном уровнях и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на основе следующих подходов:... д) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обеспечивают проведение мониторинга и профилактику конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве", - говорится в документе.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Гражданское единство является основой российской нации в нацполитике
Вчера, 23:41
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала