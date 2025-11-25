Рейтинг@Mail.ru
Стратегия: реализация нацполитики должна снизить количество конфликтов
25.11.2025
23:41 25.11.2025 (обновлено: 23:59 25.11.2025)
Стратегия: реализация нацполитики должна снизить количество конфликтов
Стратегия: реализация нацполитики должна снизить количество конфликтов
Реализация государственной национальной политики РФ должна снизить количество конфликтов на национальной почве. РИА Новости, 25.11.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Стратегия: реализация нацполитики должна снизить количество конфликтов

Реализация нацполитики РФ должна снизить число конфликтов на национальной почве

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Реализация государственной национальной политики РФ должна снизить количество конфликтов на национальной почве.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей стратегии должны стать… снижение количества конфликтов на национальной (этнической) и религиозной почве", - говорится в документе.
