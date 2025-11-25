https://ria.ru/20251125/strategija-2057554160.html
Итогом реализации нацполитики должна стать сплоченность российской нации
Итогом реализации нацполитики должна стать сплоченность российской нации - РИА Новости, 26.11.2025
Итогом реализации нацполитики должна стать сплоченность российской нации
Результатом реализации государственной национальной политики РФ до 2036 года должна стать сплоченность российской нации. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-25T23:58:00+03:00
2025-11-25T23:58:00+03:00
2025-11-26T00:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311674_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_5fd10d608acf07481f0411c0062bafcc.jpg
https://ria.ru/20251125/putin-2057548562.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311674_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_a4361d4a3df1173fa2cc36667a864c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Итогом реализации нацполитики должна стать сплоченность российской нации
Результатом реализации нацполитики РФ должна стать сплоченность российской нации