Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian - РИА Новости, 25.11.2025
21:57 25.11.2025
Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой "коалиции желающих" во вторник анонсировал поставку Лондоном новой партии ракет для... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T21:57:00+03:00
2025-11-25T21:57:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
сергей лавров
кир стармер
нато
в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, кир стармер, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Кир Стармер, НАТО
Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian

Guardian: Стармер направит новую партию ракет для ПВО Киеву в скором времени

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой "коалиции желающих" во вторник анонсировал поставку Лондоном новой партии ракет для ПВО, сообщает газета Guardian.
Встреча так называемой "коалиции желающих" началась во вторник в онлайн-формате. Как сообщает газета, Стармер призвал лидеров стран "коалиции" дать твердые обязательства в отношении возможного размещения военного контингента на Украине.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СВР: Лондон готовится сорвать мирный план Трампа, чтобы спасти свой ВПК
Вчера, 11:09
"(Стармер) добавил, что в ближайшие недели Великобритания направит на Украину больше ракет противовоздушной обороны и призвал к полному эмбарго на поставки российских энергоносителей, чтобы продолжить давление на Москву, заявив, что недавние меры уже оказали влияние", - передает издание.
Премьер также заявил, что переговоры о возможном прекращении огня на Украине "продвигаются в позитивном направлении". По его словам, Украина "предложила некоторые конструктивные изменения" плана США по урегулированию, которые поддержали европейские союзники Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине
Вчера, 18:22
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровКир СтармерНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
