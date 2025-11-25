https://ria.ru/20251125/starmer-2057535647.html
Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian
Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian - РИА Новости, 25.11.2025
Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой "коалиции желающих" во вторник анонсировал поставку Лондоном новой партии ракет для... РИА Новости, 25.11.2025
Стармер анонсировал поставку ракет для ПВО Киеву, сообщает Guardian
Guardian: Стармер направит новую партию ракет для ПВО Киеву в скором времени